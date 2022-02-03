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المقداد يلتقي وزير الموارد المائية العراقي.. وهذا ما تم بحثه

المقداد يلتقي وزير الموارد المائية العراقي.. وهذا ما تم بحثه
الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية السوري فيصل المقداد مع وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون في مجال الموارد المائية.

العالم-سوريا

وذكرت "سانا" أن المقداد أكد خلال اللقاء على تطابق وجهات النظر لجهة الحفاظ على الحقوق المائية لكلا البلدين وتعزيز التشاور والتنسيق ورفع مستوياته وفق ما يطمح إليه الشعبان الشقيقان.

كما أشار إلى أهمية العمل العربي المشترك وخاصة في ضوء الظروف التي تمر بها المنطقة في سبيل الوصول إلى الأمن المائي العربي.

وتطرق وزير الخارجية السوري إلى أهمية ودور المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) وأثنى على دوره كمنظمة إقليمية عربية قادرة على لعب دور مهم في تعزيز العمل المشترك.

بدوره أكد الوزير العراقي أهمية تعزيز التعاون حول مواضيع المياه بين سوريا والعراق وفي المجالات مؤكدا أهمية دعم الزراعة التي تعتمد عليها فئات واسعة من شعبي البلدين وحاجتها إلى المياه في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة وغيرها من الفوائد التي يمكن أن يحققها البلدان من خلال التنسيق والتعاون المشترك في هذا الجانب المهم.

وأكد الوزير العراقي التزام العراق بموقفه الداعم لسوريا في مواجهة الحرب الإرهابية المفروضة عليها واحترام سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.

وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز القضايا المتعلقة بالأمن المائي في ظل الظروف السياسية التي تشهدها المنطقة والمشاريع المعادية التي تحاول تهديده والنيل منه للضغط على الدول العربية خدمة لأجندات خارجية معروفة.

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