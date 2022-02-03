قيادي بالجهاد الإسلامي: ايران لم تغير سياستها تجاه القضية الفلسطينية

العالم - خاص العالم

وقال المدلل خلال لقاء خاص مع قناة العالم ضمن برنامج 43 ربيعا لانتصار الثورة الاسلامية في ايران: "في ما بعد الإمام الخميني لم يحدث أي تغيير في أداء القيادة الإيرانية، بل شهدنا مزيدا من التقدم والإبداع في تعاطي الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع المقاومة الفلسطينية، خصوصا في ظل الاشتباك المحتدم ما بين الشعب الفلسطيني والاحتلال الصهيوني، والذي قادته حركة الجهاد الإسلامي وحركات المقاومة، حيث أصبح هناك تطورا كبيرا في أداء المقاومة الفلسطينية من خلال الخبرات القتالية والعسكرية والأدوات العسكرية التي أمدتنا بها الجمهورية الإيرانية وعلى رأسها آية الله خامنئي.

واضاف المدلل: "إيران الوحيدة التي دعمت الشعب الفلسطيني في هذه اللحظة التاريخية الحرجة التي تمر بها القضية الفلسطينية، بعد مرور أكثر من 40 عاما على انتصار الثورة، و لا زالت إيران الوحيدة التي تعطي الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية هذا الدعم النوعي في المعدات العسكرية والخبرات القتالية والدعم المالي، ودائما نحن نوجه شكرنا للجمهورية الإسلامية في إيران".

وطالب المدلل الحكومة العربية والإسلامية أن تقطع علاقاتها مع الكيان الصهيوني وتوجه بوصلتها باتجاه فلسطين إذا كانت تريد الشرعية الجماهيرية كما استطاع أن يستحوذ عليها الإمام الخميني والقادة الإيرانيين فيما بعد وأضاف:"بالرغم من كل المحاولات التي حاولت أن تعصف بإيران، وتلك مع المؤامرات الكبيرة التي تعرضت لها إيران إلا أنها اليوم هي المرتكز الحقيقي و القوي من أجل مواجهة المحور الصهيوأميركي في المنطقة".

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