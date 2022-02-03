هذا ما قالته السفيرة الأمريكية الجديدة في أول يوم عمل لها بالجزائر

العالم – أفريقيا

وقالت السفيرة الأمريكية الجديدة، في تغريدة لها عبر تويتر ” كان اليوم أول يوم لي في العمل، إنه لأمر رائع أن أعود إلى الجزائر وأرى الكثير من الوجوه المألوفة!”

بلينكن يستقبل السفيرة الأمريكية الجديدة بالجزائر قبل مباشرة مهمتها

واستقبل وزير الخارجية الامريكي انطوني بلينكن السفيرة الجديدة لواشنطن بالجزائر إليزابيث مور أوبين تمهيدا لشروعها في مهمتها الجديدة.

وأكدت السفارة الأمريكية بالجزائر إنه “بعد لقاء شيق مع الوزير بلينكن لمناقشة العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والجزائر، السفيرة أوبين في طريقها إلى الجزائر العاصمة”.





وسابقا السفارة الأمريكية في بيان لها أنه بعد مصادقة الكونغرس الأمريكي، في 17 ديسمبر 2021، على تعيين إليزابيث مور أوبين سفيرة للولايات المتحدة لدى الجزائر، من المقرر أن تصل السفيرة أوبين، التي سبق وأن شغلت منصب نائب رئيس البعثة في الجزائر من 2011 إلى 2014، إلى العاصمة الجزائرية مطلع فيفري 2022.

وقالت السفارة أن تعزيز التعاون الأمني والاستقرار الإقليمي، وتوسيع نطاق التبادل التجاري والاستثمار بين الولايات المتحدة والجزائر، وتعميق العلاقات الثقافية بين البلدين سيكون من أهم أولويات السفيرة أوبين.

الكونغرس يوافق على تعيين السفيرة الأمريكية الجديدة بالجزائر

ويوم 17 ديسمبر 2021، صادق الكونغرس الأمريكي على ترشيح إدارة جو بايدن الدبلوماسية إليزابيث مور أوبين، سفيرة للولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، حيث ظل المنصب شاغرا منذ مغادرة جون ديسروشر صيف 2020.

وفي أفريل 2021، اقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن تعيين السفيرة الجديدة لواشنطن بالجزائر وهي الدبلوماسية إليزابيث مور أوبين، خلفا لجون ديسروشر، الذي غادر منصبه قبل أشهر.





وفي الولايات المتحدة يمر ترشيح الرئيس للسفراء عبر الكونغرس للموافقة قبل أن يصبح رسميا.

و إليزابيث مور أوبين التي سبق وأن شغلت منصبا دبلوماسيا بالسفارة الامريكية بالجزائر بين 2011 و2014.

وتشغل إليزابيت منذ جانفي 2021، منصب القائم بأعمال نائب مساعد الأمين لمكتب شؤون الشرق الأدنى (NEA).

وهي أيضًا عضو منتخبة في مجلس إدارة المرأة التنفيذية في الدولة الأمريكية.

وبين أوت وديسمبر 2020 ، كانت مستشارة أولى في منطقة الشرق الأدنى وقبل ذلك ، كانت المدير التنفيذي للمكتب التنفيذي المشترك لمكاتب شؤون الشرق الأدنى وشؤون جنوب ووسط آسيا والذي يقدم التوجيه السياسي والتوجيه والتخطيط لإدارة 45 منصبًا دبلوماسيًا بميزانية 2.5 مليار دولار أمريكي.

وفي ماي 2016 ، أصبحت نائبة رئيس بعثة الولايات المتحدة في كندا وبعدها القائم بالأعمال عام 2017.

من 2014 إلى 2016 ، كانت المدير التنفيذي لمكتب شؤون نصف الكرة الغربي.

من 2011 إلى 2014 ، شغلت منصب نائب رئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة في الجزائر .

وفي الولايات المتحدة الأامريكية ، عملت إليزابيث أيضًا كمديرة للموارد البشرية للمكتب التنفيذي المشترك لمكاتب شؤون الشرق الأدنى وشؤون جنوب ووسط آسيا ؛ مساعد خاص لوكيل الوزارة للشؤون الإدارية ؛ كمسؤول إدارة بريد في مكتب شؤون نصف الكرة الغربي ؛ فضلا عن جولتين في الأمانة التنفيذية. كمسؤول مراقبة ومسؤول خط.

في الخارج ، عملت أيضًا كمستشار إداري لسفارة تل أبيب. مسؤول إدارة الموارد الدولية لـ USNATO في بروكسل ؛ موظف إداري في القنصلية العامة في تورنتو ؛ وكمسؤول خدمات عامة في القنصلية العامة في هونغ كونغ. كانت جولتيها للمبتدئين في سفارة روما وفي القنصلية العامة في كوراكاو.

وحصلت هذه الدبلوماسية على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من كلية بارنارد عام 1987. حصلت على دورات الدراسات العليا في العلاقات الدولية من كلية ماكسويل للمواطنة والشؤون العامة بجامعة سيراكيوز وتتحدث الفرنسية بطلاقة والإيطالية تتحدث بطلاقة.





وشهر أوت 2020، أعلن السفير الأمريكي جون ديسروشر أنه يستعد لمغادرة الجزائر بعد 3 سنوات قضاها ممثلا لواشنطن دون إعلان خليفته في المنصب.



وقام السفير الأمريكي، الإثنين، بزيارة وداع للوزير الأول عبد العزيز جراد حسب بيان للوزارة الأولى.



ووفق نفس المصدر “استقبل الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، هذا الاثنين، السيد جون ديسروشر، سفير الولايات المتحدة الأمريكية، الذي أدى له زيارة وداع على إثر انتهاء مهامه”.

من جهته نشر السفير الأمريكي تغريدة جاء فيها “أديت اليوم زيارة وداع للوزير الأول السيد عبد العزيز جراد بمناسبة إنتهاء مهامي في الجزائر. وقد تطرقنا إلى التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ولقد جددت إلتزام الولايات المتحدة الأمريكية بتعزيز العلاقات مع الشعب الجزائري والحكومة الجزائرية”.



وعين ديسروشر سفيرا للولايات المتحدة بالجزائر عام 2017 خلفا لجوان بولاشيك.