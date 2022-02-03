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الرئيس السيسي يصل الى بكين

الرئيس السيسي يصل الى بكين
الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة بكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين".

العالم أفريقيا

وبحسب موقع "صدى البلد"، صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية و بأن مشاركة الرئيس في هذا الحدث الرياضي العالمى الضخم تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الصيني "شي جين بينج"، وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والاستراتيجية التي تربط مصر والصين.

وأوضح المتحدث الرسمي أن برنامج زيارة الرئيس إلى الصين يتضمن أيضاً عقد مباحثات قمة مع الرئيس الصيني "شي جين بينج"، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة على كافة المستويات، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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