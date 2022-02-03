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خبير جيولوجي: سد النهضة لم ينتج الكهرباء حتى الآن

خبير جيولوجي: سد النهضة لم ينتج الكهرباء حتى الآن
الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

قال الخبير الجيولوجي المصري عباس شراقي، إن "سد النهضة" الإثيوبي"مازال بدون توليد كهرباء، وأن جميع بواباته مغلقة"، مشيرا لعدم وجود تخزين ثالث بالسد.

العالمأفريقيا

ووفق"روسيا اليوم" وبحسب شراقي، أظهرت الأقمار الصناعية الخميس إن "جميع بوابات السد الإثيوبي مغلقة والمياه تتدفق من أعلى الممر الأوسط، ولا توجد أي علامات على تخزين ثالث، الذي يتأكد يوما بعد يوم عدم إمكانية تحقيقه هذا العام، وإذا تم فسوف يكون محدودا للغاية وبكمية أقل من التخزين الثاني بحوالي 2 مليار متر مكعب".

وأشار الخبير إلى أنه في حال نجحوا في ملء ثالث هذا العام، فسيكون فقط "بهدف تهدئة الشعب الإثيوبي، والترويج له بأن العمل منتظم في السد، كما حدث خلال العامين الماضيين في التخزين الأول والثاني الذي ما زلت إثيوبيا تدعي أنه تم بتخزين 13.5 مليار متر مكعب، ولدعم هذا المفهوم عقدت الحكومة الإثيوبية اجتماعها الشهر الماضي في منطقة السد".

واستطرد: "رغم أن التشغيل قد يؤدي إلى تفريغ نصف البحيرة الحالية بمقدار حوالي 4 مليار متر مكعب نحو السودان ومصر لإنتاج الكهرباء، إلا أن هذه الخطوة سوف تزيد من التوتر حيث أنها تعد استمرارا للقرارات الأحادية من جانب الطرف الإثيوبي".

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