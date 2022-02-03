بانوراما .. قرار المحكمة العراقية حول الكتلة الأكبر الاعتداءات الأميركية على سوريا

العالم - بانوراما

في ملف بانوراما الاول ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الدعوى المقامة من قبل النائبين عالية نصيف وعطوان العطواني عن تحالف الاطار التنسيقي بشأن الكتلة البرلمانية الأكبر، والمكلفة بتشكيل الحكومة المقبلة. واوكلت الامر الى السياق الدستوري الذي ينص على ان رئيس الجمهورية هو المخول بتكليف الكتلة الاكبر لتشكيل الحكومة بعد ان ترفع اليه تواقيع المنتمين الى الكتلة.



في ملف بانوراما الثاني أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن؛ مقتل زعيم جماعة داعش الوهابية أبو ابراهيم الهاشمي القرشي خلال عملية نفذتها وحدة كوماندوس أميركية في سوريا فجر الخميس. وفيما قال بايدن إن الجنود الأميركيين عادوا بسلام من العملية؛ أفادت وسائل اعلام ان العملية أسفرت عن مقتل ثلاثة عشر شخصا، بينهم نساء وأطفال.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.