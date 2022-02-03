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شاهد .. هكذا تسعى "إسرائيل" لتهجير الفلسطينيين وتهويد هويتهم

الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج غياهب الكيان على شاشة قناة العالم الإخبارية اهم مواضيع التي حدثت في داخل كيان الإحتلال الإسرائيلي منها استمرار الأحتلال بهدم المنازل في القدس والنقب وتهويد المدن الفلسطينية في أراضي 48 وتصاعد اعتداءات الصهاينة على فلسطينيين في تل أبيب والمستوطنون يعيشون رعب صواريخ غزة.

العالم - خاص العالم

وقال المتابع للشان الإسرائيلي نبيه عواضه استمرار الإحتلال في هدم البيوت في القدس والنقب المحتلتين ياتي في اطار السياسية الإسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني من ارضه وافراغ الأرض من محتواه الفلسطيني وتحويله الى ارض يهودية واقامة منشآت يهودية بدلاً عنه من قبل المستوطنين.

وتابع عواضه أن واحدة من اخطر المظاهر التي تحصل اليوم في اراضي 48 هو موضوع الثقافة الفلسطينية خصوصا فيما يتعلق بخلفيات عربية لهذه الثقافة في الكلام والتصرف وفي اللغة والقراءة والمنهاج الإسرائيلي يقوم على اسبتعاد الفلسطيني عن كل هذه اللغة.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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