شاهد .. هكذا تسعى "إسرائيل" لتهجير الفلسطينيين وتهويد هويتهم

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وقال المتابع للشان الإسرائيلي نبيه عواضه استمرار الإحتلال في هدم البيوت في القدس والنقب المحتلتين ياتي في اطار السياسية الإسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني من ارضه وافراغ الأرض من محتواه الفلسطيني وتحويله الى ارض يهودية واقامة منشآت يهودية بدلاً عنه من قبل المستوطنين.

وتابع عواضه أن واحدة من اخطر المظاهر التي تحصل اليوم في اراضي 48 هو موضوع الثقافة الفلسطينية خصوصا فيما يتعلق بخلفيات عربية لهذه الثقافة في الكلام والتصرف وفي اللغة والقراءة والمنهاج الإسرائيلي يقوم على اسبتعاد الفلسطيني عن كل هذه اللغة.

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