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واشنطن: نواصل التشاور مع الشركاء الإقليميين حول المفاوضات النووية مع ايران

واشنطن: نواصل التشاور مع الشركاء الإقليميين حول المفاوضات النووية مع ايران
الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٤٠ بتوقيت غرينتش

قال المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي يوم الخميس إنه أجرى محادثات جيدة مع ممثلين من دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي ومصر والأردن حول المفاوضات الجارية في فيينا من أجل العودة للاتفاق النووي مع ايران.

العالم - الأميرکيتان

وأضاف روبرت مالي عبر تويتر "مستمرون بالتشاور عن كثب مع شركائنا الإقليميين فيما يتعلق بالمفاوضات النووية".

في السياق، أعلنت باريس مجددا أن الدول المعنية دخلت المرحلة النهائية من التفاوض. وقالت الخارجية في بيان يوم الخميس، : دخلنا في المرحلة النهائية من المفاوضات مع إيران.

كما أضافت أن هناك قرارات سياسية أصبحت ضرورية، لذلك عاد المفاوضون إلى عواصمهم لإجراء مشاورات عاجلة.

من جهته، أعلن المتحدث الرسمي الأوروبي، بيتر ستانو الخميس أيضا أن مفاوضات الملف النووي ستستأنف في العاصمة النمساوية هذا الأسبوع، دون أن يحدد يوما بعينه.

يذكر أن المحادثات كانت توقفت الأسبوع الماضي، بغية عودة المفاوضين إلى عواصمهم لاتخاذ قرارات أو أخذ ردود سياسية عما طرح على طاولة البحث في العاصمة النمساوية.

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واشنطن: نواصل التشاور مع الشركاء الإقليميين حول المفاوضات النووية مع ايران

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