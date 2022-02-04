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الاحتلال يقرّ أنه مصدر الهجمات "السيبرانية" التي تعرضت لها الإمارات

الاحتلال يقرّ أنه مصدر الهجمات
الجمعة ٠٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

أقرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، بأنها مصدر معظم الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها دولة الإمارات.

العالم-الاحتلال

وقال الرئيس السابق لـ"الهيئة الوطنية للسايبر" الإسرائيلي، يغآل أونا إن تحقيقاً أجرته الشرطة أظهر أن قراصنة إسرائيليين شنوا معظم الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها الإمارات.

وأضاف أونا، في مقابلة أجرتها معه إذاعة جيش الاحتلال، الخميس، أن الشرطة حققت في مصدر الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها الإمارات، بعدما اشتكت أبو ظبي من أن معظم هذه الهجمات مصدرها "إسرائيل".

وكشف عن أن الإمارات تقدمت بشكوى لـ"إسرائيل" على خلفية المعطيات التي تشير إلى أن غالبية الهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها تُنفذ من داخل الأراضي المحتلة، مشيراً إلى أن الفحص والمعطيات التي توصلت لها الشرطة دللت على أن شكوى أبوظبي محقة.

وتوصلت الإمارات و"إسرائيل" إلى عدد من الاتفاقات في مجال أمن الشبكات والمعلومات، بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق التطبيع في آب/ أغسطس 2020.

يشار إلى أن جزءاً من مبلغ العشرة مليارات دولار، التي تعهد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد باستثمارها في السوق الإسرائيلي، ستوجه نحو شركات تعمل في مجال السايبر والتقنيات المتقدمة.

والإمارات أول دولة خليجية، وثالث دولة عربية توقّع اتفاق تطبيع للعلاقات مع الاحتلال، تلتها البحرين، ثم السودان والمغرب، بعد تطبيع الأردن (1994) ومصر (1979).

ومنذ توقيع اتفاق تطبيع العلاقات، العام الماضي، أبرمت أبوظبي والاحتلال عدداً من الاتفاقات التجارية، وارتفع عدد الشركات الإسرائيلية الناشئة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والزراعة في الإمارات.

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