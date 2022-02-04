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بعد رفضها المشاركة في إكسبو دبي..

تفاعل واسع على منصات التواصل مع الفنانة أبو آمنة

الجمعة ٠٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

اعلنت الفنانة الفلسطينية دلال ابو امنة، رفضها المشاركة في فعاليات فنية في معرض اكسبو دبي في وقت تستقبل الامارات رئيس كيان الاحتلال الاسرائيلي. 

العالم - هاشتاغ

و اصدرت الفنانة الفلسطينية دلال ابو امنة حول مشاركتها في اكسبو دبي بيانًا جاء فيه: "نوضح لكم بأن امتناعنا عن قبول عروض فنية حية لهو من باب المسؤولية الوطنية، وتحديدا، رفضنا المشاركة في معرض إكسبو دبي، والذي تمادى في تجاهله لمشاعر وحقوق الشعب الفلسطيني. ابو امنة اضافت، وتم هذا الرفض إنطلاقا من واجبنا في اتخاذ موقف واضح ضد كل ما يتعارض مع قضيتنا الأم، القضية الفلسطينية".

لم يتوقف الامر على دلال ابو امنة،حيث أعلنت المخترعة والمهندسة الكويتية جنان الشهاب مقاطعتها لاكسبو دبي، بعد اعلان المسؤولين عن المعرض الاحتفال بيوم تاسيس الكيان الاسرائيلي.

لم تعد الدعاية الضخمة والاموال الهائلة التي صرفت على معرض اكسبو دبي تنفع في تمرير التطبيع، خاصة بالنسبة لاستضافة فنانين عرب للترويج للتطبيع لدى الشارع العربي.

وحضيت الفنانة الفلسطينية دلال ابو امنة وكذلك المهندسة الكويتية جنان الشهاب، على تفاعل وتضامن واسع في منصات التواصل الاجتماعي، حيث كتبت "دانيا صبيح" بشأن هذا الموضوع: "دلال ابو امنة فنانة وطبيبة واستاذة وقبل كل ما ذكر انسانة تستحق كل الاحترام والتقدير".

وعلقت "حنان العتيبي" حول هذا الموضوع: "هذه المرة البطلة الكويتية المهندسة والمخترعة العالمية جنان الشهاب تعلن إلغاء مشاركتها رسميا في إكسبو دبي بسبب إعلان في حساب إكسبو: لنحتفل مع "إسرائيل". البطل والبطلة له قيم لن يتنازل او تتنازل عنها في أي ظرف كان".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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بعد رفضها المشاركة في إكسبو دبي.. تفاعل واسع على منصات التواصل مع الفنانة أبو آمنة