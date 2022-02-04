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اللبنانيون ..ماسر وجود شبكة تجسس صهيونية داخل البلاد؟

الجمعة ٠٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

اعلنت وزارة الداخلية اللبنانية الكشف عن 17 شبكة تجسس لصالح الاحتلال الاسرائيلي، في خضم المساعي الاسرائيلية للتوغل في المجتمع اللبناني والترويج للتطبيع مع بيروت.

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واجتاحت منصات التواصل تساؤلات وتعليقات كثيرة حول موضوع الكشف عن شبكات التجسس الاسرائيلية داخل الاراضي اللبنانية، حيث كتب الاعلامي "فيصل عبد الساتر"في هذا السياق: "تحت مظلة المنظمات الانسانية والمجتمع المدني وحراك تشرين والثورة، وبعضهم من خلال منظمات دولية، واستغلالا للوضع الاقتصادي للبنانيين، تسلل الكثير من هؤلاء ليشكلوا شبكات تجسس لصالح العدو، فجمعوا المعلومات عن المقاومة واخترقوا فرع المعلومات.عملاء "اسرائيل" بلباس إن جي أوز أي منظمات غير حكومية وثوار تغيير".

بدوره علق الاعلامي "حسين مرتضى"على الموضوع كاتبًا: "من بين الموقوفين شاب من بلدة حملايا بلدة البطريرك الراعي، وقد طلبت عائلته من الراعي التدخل لإطلاقه. كما تولى مقرب من الراعي الاتصال بالجهات الأمنية لمعرفة التفاصيل الخاصة بموقوف آخر بتهمة التجسس".

وغرد "فواز": "مش بس عملاء وشبكات تجسس بعد في كتير مفاجآت من هون للإنتخابات يا مجتمع مدني وقوات جعجع".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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