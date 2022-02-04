السودان..البرهان متشبث بمقاليد الحكم والشعب مُصر على مناهضته

العالم - خاص بالعالم

آلاف السودانيين في مدينة أم درمان غرب العاصمة الخرطوم، نظموا اعتصاماً تضامنياً مع أحد شهداء الثورة السودانية، رفعوا خلاله شعارات مطالبة بالقصاص لشهداء الثورة، منددة بالانقلاب وقادته العسكريين، وعلى رأسهم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

كما شهدت منطقة وسط الخرطوم توتراً بعد أنباء عن توجه محتجين لمحيط القصر الرئاسي.

أطلقت قوات الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق الاعتصام، ما أدى لحدوث حالات اختناق وسط المشاركين، ونفذت السلطات الأمنية حملة اعتقالات.

وكانت لجان المقاومة السودانية، حددت الإثنين المقبل، موعداً لمليونية جديدة ضد الانقلاب، إلا أن البرهان كرر إصراره على عدم تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

عنف القوات الأمنية في تفريق الاحتجاجات كان محط انتقاد أممي، حيث حض ممثل الأمم المتحدة فولكر بيرثيس، البرهان على وقف هذا العنف، ووضع حد له في مواجهة التظاهرات.

كما طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها بإجراءات ملموسة لإنهاء القمع، مشيرة إلى مشاركة قوات متعددة، ووحدات عسكرية، يعقّد جهود النيابة في ضمان محاسبة القوات المسؤولة عن الانتهاكات.

على مقلب السياسة، اعلن تجمع المهنيين السودانيين شروعه في تكوين اكبر جبهة سياسية لإسقاط المجلس العسكري، مشيرا إلى أنها ستضم الأحزاب والتجمعات المهنية التي لم تتلوث أيديها بدماء السودانيين، مؤكدا أن الائتلاف الجديد سيتجاوز الاخطاء السابقة وأنه سيركز على قيادة الشارع السوداني في تظاهراته المستمرة لإنهاء الانقلاب العسكري، مضيفا أن من القضايا التي قلصت من دور التجمع خلال الفترة الماضية هو الاهتمام بممارسة العمل السياسي دون الاهتمام باستمرار غليان الشارع.