البرغوثي يوضح أسباب مقاطعة "المبادرة الوطنية" لاجتماع "المركزي"

العالم-فلسطين

وقال في تصريحات خاصة لـ"قدس برس" ليلة الخميس/الجمعة، إن "التحضيرات لاجتماع المجلس المركزي لم تكن بالمستوى المطلوب، ولم تراعِ المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، ولم تأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات التي قدمت حول الاجتماع".

وأكد البرغوثي أن الإصرار على عقد الاجتماع رغم إعلان المبادرة الوطنية وقبلها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لن يأتي إلا بنتائج عكسية وسلبية على القضية الفلسطينية.

وأعرب عن أمله بأن يشكل موقف المبادرة بمقاطعة الاجتماع، دافعا حقيقيا نحو إصدار قرار بتأجيله، إلى حين التوافق بين جميع المكونات السياسية الفلسطينية على برنامج موحد، وجدول أعمال يلبي الطموحات منه.

وشدد البرغوثي على أن "المقاطعة جاءت لتتوافق مع المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، التي لن تتحقق إلا بوحدة وطنية تتجسد على الأرض، من خلال الشراكة الديمقراطية الفعلية".

وأضاف: "يردد البعض عبارة أن الاجتماع سيعقد بمن حضر، وهذا أمر خطير، لأن حضور القوى السياسية كافة سيرسل رسالة، سواء للأعداء أو الأصدقاء، أننا أقوياء ومتوحدون، وخلاف ذلك سيزيد من الشرخ الداخلي، ويعطي العدو ذرائع إضافية لمواصلة عدوانه".

وفيما إذا كانت هناك ضغوطات مورست على المبادرة الوطنية للمشاركة في الاجتماع؛ قال البرغوثي: "لا أحد يستطيع أن يضغط علينا، وما قيل عن ضغوطات أو إغراءات قدمت لنا بالحصول على امتيازات غير صحيح على الإطلاق.. ما جرى هو فقط توجيه الدعوة لنا، أسوة ببقية الجهات، للحضور والمشاركة".

وتابع: "لم نلتقِ بأي وفد من حركة فتح أو اللجنة التحضيرية لاجتماع المجلس المركزي، ولم تُعقد أي اجتماعات ثنائية كما جرى مع قوى أخرى، والتي اجتمعت مع فتح، سواء داخل الوطن أو خارجه.. لكن الاتصالات بيننا لم تتوقف".

والخميس، أعلنت المبادرة الوطنية الفلسطينية، عدم مشاركتها في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير، داعية إلى تأجيله "والبدء فورا بحوار وطني شامل".

وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، و"الجبهة الشعبية - القيادة العامة" (مقرها سوريا) و"طلائع حزب التحرير الشعبية - قوات الصاعقة سابقا"، مقاطعتها اجتماع المجلس المركزي، في حين قالت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" الإثنين، إنها لم تحسم أمر مشاركتها فيه.

ويتبع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو برلمان مصغر منبثق عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية لفلسطينيي الداخل والخارج).