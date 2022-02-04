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كوريا الجنوبية تسجل ارتفاعا قياسيا في إصابات كورونا

كوريا الجنوبية تسجل ارتفاعا قياسيا في إصابات كورونا
الجمعة ٠٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت كوريا الجنوبية عن زيادة يومية غير مسبوقة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم - أسيا و الباسفيك

ونقلت وكالة رويترز، صباح اليوم الجمعة، عن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن الحالات الإيجابية للوباء في البلاد بلغت 27443 إصابة جديدة، في ظل تفش واسع للمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون".

وسجلت الوكالة 24 وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس خلال يوم واحد فقط، فيما تجاوز عدد الإصابات بكورونا على مستوى العالم، منذ اكتشاف أولى الحالات بالصين، في شهر كانون الأول/ديسمبر 2019، 386.05 مليون مريض، فيما خسرت البلدان ستة ملايين و75684 روحا وفق تعداد رويترز..

ومن بين القرارات المهمة الأخيرة التي اتخذتها كوريا الجنوبية لمنع تفشي كورونا في البلاد، إلغاء مراسم قرع الجرس السنوية في نهاية العام في جميع أنحاء البلاد للعام الثاني على التوالي وسط تفشي جائحة كورونا.

ووفقا لوكالة "يونهاب"، بُثَّ بدلا من ذلك حدث افتراضي لقرع الجرس عبر موقعي "يوتيوب" و"فيسبوك".

كما ألغت بلديات كبرى أخرى في جميع أنحاء البلاد احتفالاتها، بما في ذلك مدن سوون وإنتشيون ودايجون وغوانغجو.

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