بالفيديو..واشنطن تطلق سيناريو جديد للأزمة الأوكرانية

العالم - خاص بالعالم

مبررات اطلقتها وزارة الدفاع الاميركية هذه المرة، مدعية ان لديها معلومات حول تخطيط موسكو لفبركة هجوم اوكراني على الروس لتبرير مهاجمة كييف.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية جون كيربي: "إن واشنطن تعتقد بأن الهجوم المفبرك للجيش الأوكراني أو قوات استخباراتية سيكون ضد أراض خاضعة لسيادة روسيا أو ضد أشخاص ناطقين بالروسية، كجزء من هذا الهجوم الزائف، نعتقد أن روسيا ستنتج تسجيلاً دعائياً مصوراً بمشاهد وحشية للغاية، يتضمن جثثاً وممثلين يؤدون دور مشيعين وصوراً لمواقع مدمرة'.

وحرض كيربي على رفض هذه المقاطع عندما تنتشر، ربما يستبق بحسب محللين سياسيين جريمة قد ترتكب ضد الانفصاليين في شرق اوكرانيا او غيرهم، مع ارسال الغرب مئات الاطنان من الاسلحة والذخائر لكييف، وارتفاع حدة التوتر على الحدود الروسية الاوكرانية.

ورفض المتحدث باسم الخارجية الاميركية نيد برايس الكشف عن اي ادلة او تفاصيل تدعم الإتهامات، معيدا للاذهان المزاعم التي استندت اليها الولايات المتحدة نفسها من اجل ان تتدخل عسكريا في جميع انحاء العالم وخاصة العراق، وهو ما اشارت اليه السفارة الروسية في واشنطن في اطار ردها على المزاعم الاميركية بشأن استعداد روسيا للقيام باستفزازات وفبركات من اجل غزو اوكرانيا.

حيث اكدت السفارة الروسية في بيان انها لم تتفاجئ من السيناريو الابداعي الذي اعلن عنه ممثلو وزارة الخارجية والبنتاغون، مذكرة العالم بـ'انبوبة الاختبار' المعروفة التي عرضها وزير الخارجية الاميركي الاسبق كولين باول في مجلس الامن كحجة لغزو العراق، ليتبين لاحقا انها مزيفة.

وفيما تواصل اميركا واوروبا ارسال شحنات الاسلحة والذخائر والصواريخ الى كييف، اعلنت وزارة الدفاع الروسية عن نشر منظومة الدفاع الجوي 'اس اربعمئة' في بيلاروس، والتي ستتولى مهام الدفاع الجوي القتالية كجزء من نظام الدفاع الجوي الاقليمي الموحد لبيلاروس وروسيا.