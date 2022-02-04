مصر تتخذ قرارا جديدا بشأن أسعار البنزين

العالم - مصر

وأفادت بوابة الأهرام، صباح اليوم الجمعة، بأن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، قررت في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية.

ونقلت البوابة بيانا عن وزارة البترول أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، بداية من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة.

وجاءت أسعار لجنة التسعير الجديدة للربع السنوي من يناير/مارس 2022، كالآتي: 7.25 جنيه للتر بنزين 80، و8.50 جنيه للتر البنزين 92، و9.50 جنيه للتر بنزين 95، وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.

واستندت اللجنة في توصيتها برفع أسعار البنزين خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى "تخطي سعر النفط العالمي حاجز 90 دولارا للبرميل".

وكانت أسعار النفط قد شهدت، الثلاثاء الماضي، ارتفاعا لتقترب من أعلى مستوى لها خلال 7 سنوات، والذي سجلته الأسبوع الماضي، مدعومة بتوقعات باستمرار شح المعروض بسبب زيادة محدودة من جانب كبار المنتجين والانتعاش القوي للطلب على الوقود بعد الجائحة.

يشار إلى أن اللجنة ذاتها كانت قد رفعت أسعار المواد البترولية خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنحو 25 قرشا، وأقرت تثبيت سعر بيع السولار.