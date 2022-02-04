الخارجية الروسية تصف اتهامات الأمين العام لحلف الناتو ب ’مبتذلة’

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وقال أندريه كروتسكيخ، مدير إدارة أمن المعلومات الدولية في وزارة الخارجية الروسية، تعليقا على تصريحات الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ: "تفسير مبتذل من وجهة نظر الغرب، ممل، لا جديد. مخيب للآمال، ومرة ​​أخرى بات جليا، أنه من الصعب للغاية مناقشة أي شيء جدي مع مثل هذا الشخص".

وكان قد نفى الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت سابق في مقابلة مع قناة CNN الأمريكية الاتهامات الموجهة لروسيا فيما يتعلق بالهجمات الإلكترونية الأخيرة على مواقع وكالات الحكومة الأوكرانية. وبحسب قوله، "لا علاقة لروسيا بهذه الهجمات الإلكترونية".

وشدد بيسكوف على أن موسكو على علم بالمزاعم القائلة بأن روسيا كانت وراء الهجمات الإلكترونية ، لكن هذا "اتهام آخر لا أساس له ضد روسيا. لقد اعتدنا على حقيقة أن الأوكرانيين يلومون روسيا في كل شيء، حتى في سوء الأحوال الجوية ببلادهم".