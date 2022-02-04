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قبل أن يحمي الكيان الإسرائيلي الإمارات عليه أن يحمي نفسه 

الجمعة ٠٤ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

استضاف برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم كل من يوسف ربيع  عضو جمعية الوفاق البحرينية و الدكتور عبد الصمد بالكبير البرلماني المغربي السابق، وذلك خلال حلقته التي تناوبت موضوع تعاون وتنسيق الصهاينة مع دول التطبيع والرعاية الأميركية. 

العالم خاص العالم

وخلال البرنامج سخر ربيع من ما يتم الترويج له في أن الكيان الإسرائيلي قادر على توفير الحماية للإمارات أو غيرها من دول المنطقة حيث انه غير قادر على تأمين الحماية لنفسه داخل الأراضي المحتلة.

وأشار بالكبير إلى ما أسماه محاولة توريط البرلمان المغربي التطبيع مع الكيان الإسرائيلي معتبرا ان هذا الموضوع يعتبر خطيرا جدا.

وتم خلال الحلقة الإشارة إلى الخطة الأميركية التي تستهدف ايجاد حاضنة للكيان في المنطقة في محاولة للالتفات إلى التهديد الأكبر لأميركا ألا وهو الصين وروسيا.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:
https://www.alalam.ir/news/6027908

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تعاون وتنسيق الصهاينة مع دول التطبيع والرعاية الأميركية  

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