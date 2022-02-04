قبل أن يحمي الكيان الإسرائيلي الإمارات عليه أن يحمي نفسه 

العالم – خاص العالم

وخلال البرنامج سخر ربيع من ما يتم الترويج له في أن الكيان الإسرائيلي قادر على توفير الحماية للإمارات أو غيرها من دول المنطقة حيث انه غير قادر على تأمين الحماية لنفسه داخل الأراضي المحتلة.

وأشار بالكبير إلى ما أسماه محاولة توريط البرلمان المغربي التطبيع مع الكيان الإسرائيلي معتبرا ان هذا الموضوع يعتبر خطيرا جدا.

وتم خلال الحلقة الإشارة إلى الخطة الأميركية التي تستهدف ايجاد حاضنة للكيان في المنطقة في محاولة للالتفات إلى التهديد الأكبر لأميركا ألا وهو الصين وروسيا.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6027908