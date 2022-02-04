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روسيا والصين تتعهدان بالتصدي لتدخل قوى خارجية في شؤون دول ذات سيادة تحت أي ذريعة كان

الجمعة ٠٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش

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