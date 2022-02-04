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موسكو وبكين تدعوان الولايات المتحدة إلى التخلي عن خططها لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا

الجمعة ٠٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش

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