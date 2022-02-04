سلامي: سياسة الضغوط القصوى منيت بهزيمة منكرة

العالم - ايران

وفي الكلمة التي القاها في مدينة كلبايكان بمحافظة اصفهان (وسط) لاحياء ذكرى الشهداء مساء أمس الخميس، اوضح اللواء سلامي، ان الاعداء على الرغم من خلافاتهم، لكنهم اتحدوا في التصدي لايران وفرض الحظر عليها.

واضاف: إن نظام الهيمنة لم يطيق رؤية إيران على الساحة الدولية وهي تسعى لتحقيق الاستقلال والإسلام والحرية، لأن الأعداء يعرفون أن هذا النموذج وهذا النمط إذا تكرر سوف يقضي على جغرافية سيطرة الاستكبار.

واشار سلامي الى سبب معارضة الأعداء للجمهورية الإسلامية الايرانية، وقال: أصبح الأعداء أقوياء من خلال الهيمنة الاقتصادية والسياسية وثروات العالم الاسلامي، وانهم ليسوا على استعداد لفقدان هذه الهيمنة ، لذلك نحن بحاجة إلى أن نصبح أقوياء.

واوضح سلامي: إيران صمدت أمام الضغوط الأميركية وحلفائها العرب والأوروبيين لمدة 43 عاما، واليوم أدرك الأعداء قوة الجمهورية الإسلامية في المنطقة وهم في حالة تراجع، لقد استخدموا كل الوسائل، لكن العمل الرائع لولاية الفقيه كان استنزاف طاقة العدو خلال 43 سنة و إلحاق الهزيمة بالإمبراطورية الأميركية.

وقال سلامي: كانت اجراءات الحظر الاقتصادي مؤامرة عالمية خطيرة، وأجرؤ على القول إنه لا يوجد بلد ، ولا حتى امیرکا، يمكنه التغلب على الحظر وحسر آثاره، لكن إجراءات وحكمة قائد الثورة وصبر الشعب وجهاده الاقتصادي احبط تدريجياً الآثار الخطيرة لهذه المؤامرة العالمية.



وفي إشارة إلى إنجازات الجمهورية الاسلامية في مكافحة فيروس كورونا، قال اللواء سليماني: كان الأعداء يرديون ممارسة الضغط على ايران عبر قضية كورونا، لكننا نرى اليوم أنهم ضحايا كورونا وإيران الإسلامية تفتخر بتطعيم جميع افراد الشعب وتقوم بانتاج كل أنواع اللقاحات، لذلك حيثما أصبحنا مكتفين ذاتيا، تم التغلب على الحظر.

ولفت اللواء سلامي الى قدرات وامكانيات الجمهورية الإسلامية الايرانية، وقال: اليوم نظام الجمهورية الاسلامية متماسك وشباب البلد قادرون على ضرب أية سفينة في البحر بدقة عالية ومن مسافة بعيدة، وتم تكثيف انتاج الصواريخ لدرجة أن العدو يخاف منها بشدة، كما ان عجلة البناء تتحرك بسرعة ومقر خاتم الانبياء (ص) للتنمية والاعمار (التابع لحرس الثورة) ينفذ لوحده قرابة 400 مشروع وطني كبير.

واوضح القائد العام للحرس الثوري، ان الاسلام ومبدأ ولاية الفقيه والشعب الثوري هي ثلاثة مقومات لاقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأضاف: أحد الجنرالات الأميركيين قال إننا حتى اليوم كنا نتطلع إلى زيادة قوتنا بما يكفي لهزيمة إيران، لكننا اليوم نتطلع إلى زيادة قوتنا حتى لا نحارب إيران، وعندما يمدحك العدو، فانه يعترف بقوتك.