قاضٍ بارز في جنوب أفريقيا يعتذر عن دعوته لدعم "إسرائيل"

العالم-فلسطين

وقدم موغوينغ اعتذاره في بيان أصدره أمس الخميس بعد عام تقريبا على صدور أمر بالاعتذار عن إقحام نفسه في جدل سياسي عبر انتقاده سياسة بريتوريا تجاه "إسرائيل" واقتراحه إدخال تغييرات عليها.

وقال القاضي -الذي تقاعد العام الماضي- في البيان: "بموجب القانون أنا ملزم الآن بالاعتذار من دون شروط".

وفي يونيو/حزيران 2020، قال موغوينغ -خلال مؤتمر نظمته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية-: إن جنوب أفريقيا حرمت نفسها من "فرصة رائعة لتغيير قواعد اللعبة في الوضع الإسرائيلي الفلسطيني"، وفق تعبيره.

وإثر شكوى ضده، فتحت لجنة السلوك القضائي في جنوب أفريقيا تحقيقا في تصريحات موغوينغ، وخلصت اللجنة إلى أن تصريحاته "مسيئة"، وأنه تورط في "أنشطة خارج إطار القضاء"، وأمرته بالاعتذار، لكنه استأنف هذا القرار قبل أن يقرر في نهاية المطاف الاعتذار عن تصريحاته.

وفي السنوات السابقة، اتخذت جنوب أفريقيا مواقف داعمة للقضية الفلسطينية، والعام الماضي خفضت مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى تل أبيب إلى مكتب اتصال.

وكان الرئيس السابق للمحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا واجه انتقادات شديدة أيضا عندما صلى علنا في ديسمبر/كانون الأول 2020 ضد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، التي وصفها "بالشيطانية"، داعيا الله "لتدميرها بالنار".