شاهد..المبادرة الإنسانية لحرس الثورة الاسلامية دعمًا للشعب الايراني

العالم - مراسلون

تم حمل هذه المعونات على 1200 شاحنة كبيرة وصغيرة انتشرت في أرتال من ساحة الحرية وحتى ساحة الثورة في العاصمة الايراينة طهران.



وقال قائد فيلق محمد رسول الله العميد حسن حسن زاده: "حرس الثورة الاسلامية وخلال السنين الثلاث والاربعين من عمر الثورة الاسلامية حضر الى جانب الشعب وحاول مساعدة المحرومين والفقراء و مشروع اليوم يأتي ضمن هذا الاطار . وقد قمنا بمشاريع خلال ثلاث مراحل / الاولى صادفت ذكرى استشهاد الشهيد سليماني و اليوم نقوم بالمرحلة الثانية والثالثة ستكون في ايام عيد النوروز".



بموازات الدفاع عن حدود البلاد وأمنها حضر الحرس الثوري لمواجهة الصعوبات التي يعانيها المواطنون حيث قدم خدمات متعددة في هذا الاطار وسخر كافة امكانياته لاغاثة ومساعدة الشعب في هذه الظروف الطارئة التي تواجهها البلاد.

وقال المسؤول في قوات التعبئة العميد محمد زهرائي: "إن حركة مساعدة الفقراء و المحرومين هي حركة شعبية لمساعدة المحتاجين اقتصاديا ونظرا للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد يجب علينا أن نضاعف مساعينا، الأمر الذي يؤكد عليه قائد الثورة الاسلامية دوما وكل ما نقدمه يأتي في ظل عقائدنا الدينية".



وبحسب القائمين على هذه الفعالية فإن مساعدات الخيرين ضربا من مواساتهم للمستضعفين في عشرة الفجر، تعد خطوة جبارة ومحورية ضمن برامج هذه الأيام المباركة وتذكر بتلاحم الشعب مع بعضهم في ايام الثورة الاسلامية في ايران.

اقتادًا بقائد الثورة الإسلامية ومنذ انطلاقها تواجد حرس الثورة الإسلامية بجميع طاقته لمواجهة الصعوبات، معلنًا وقوفه إلى جانب الشعب في كافة الظروف ليكون سندًا للمستضعفين.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..