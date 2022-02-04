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محكمة دنماركية تدين 3 عناصر من زمرة 'الاحوازية' الارهابية

محكمة دنماركية تدين 3 عناصر من زمرة 'الاحوازية' الارهابية
الجمعة ٠٤ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:١٢ بتوقيت غرينتش

ادانت محكمة دنماركية 3 من اعضاء زمرة "الاحوازية " الارهابية بتهمة تمويل ودعم الاعمال الارهابية في ايران، والتعاون مع المخابرات السعودية والقيام بالتجسس.

العالم - ايران

وافادت وكالة "ريتزو" الدنماركية ان المحكمة المحلية في هذا البلد اصدرت اليوم الجمعة، قرارا ادانت فيه 3 من اعضاء زمرة "الاحوازية" الارهابية بتهمة دعم الاعمال الارهابية والتعاون مع المخابرات السعودية والقيام بالتجسس.

واشارت الوكالة الى ان هؤلاء الثلاثة امضوا اكثر من سنتين في الاعتقال، وحكم عليهم بما مجموعة 12 عاما لجرائم كثيرة ارتكبوها منها تقديم معلومات حول المنظمات والمواطنين الدنماركيين والاجانب الى جهاز المخابرات السعودي.

ومن المقرر ان تصدر محكمة دنماركية في شهر آذار/مارس قرارا بترحيلهم من البلاد، كما سيتم تجريد احدهم من الجنسية الدنماركية، وأدين الثلاثة لدعمهم الهجمات ضد ايران، ودعمهم زمرة مدرجة في قائمة اصدرتها اميركا حول المنظمات الارهابية.

يذكر ان محكمة روتردام بهولندا اصدرت في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حكما يقضي بسجن أحد اعضاء زمرة "الاحوازية" الارهابية بالسجن 4 سنوات بعد ادانته بتمويل الاعمال الارهابية في ايران، واعلنت المحكمة الهولندية ان هذا الشخص كان على اتصال مع المجموعات الانفصالية التي قامت بحرق مصارف في ايران، والاعتداء على اشخاص على صلة بالحكومة الايرانية.

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