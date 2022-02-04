أسرار المعركة الاستخبارية التي لم تغفل عنها المقاومة اللبنانية

العالم – استوديو بيروت

جبهات مفتوحة ومعارك شرسة سياسية واقتصادية ودبلوماسية وأمنية واجتماعية واليوم انكشاف اسرار المعركة الاستخبارية التي لم تغفل عنها المقاومة والاجهزة الامنية يوما.

لكن يبدو أن العدو استفحل في استغلال الأزمات المعيشية والاقتصادية داخل المجتمع اللبناني أو بالاحرى اوجد الارضية الملائمة ليخترق المناعة الجماعية ناسجا شبكات تجسس وعمالة باتت اليوم في المختبر الامني اللبناني.

أكثر من 15 شبكة منفصلة في الشكل ومتصلة في المضمون تم تجنيدها من قبل الاستخبارات الاسرائيلية فماذا في التفاصيل؟ وما الادوار الاقليمية والدولية لهذه الشبكات؟ وكيف تتقاطع مع الحرب الهمجية المفتوحة على لبنان واللبنانيين؟.

وحول انكشاف الشبكات الاستخبارية وعما تعنيه وعن الهدف من وراء تلك الشبكات أكد ضيف البرنامج الكاتب السياسي والصحافي غسان جواد ان تلك الاشبكات التجسسية الاسرائيلية هي جزء من الحرب الامنية التي يخوضها العدو الاسرائيلي ضد لبنان منذ تأسيسه.

واشار جواد الى أنه اذا تم النظر الى رجال الأمن اللبنانيين الذين كانوا في الـخمسينات والستينات والسبعينات بعد تأسيس الكيان الصهيوني سنجد صفحات افردوها حول شبكات تجسس اسرائيلية قاموا بضبطها في تلك الفترة.

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج "استوديو بيروت" نستضيف:

- الكاتب السياسي والصحافي غسان جواد.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6028508