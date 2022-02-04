ايران تسجل قرابة 37 ألف إصابة و 57 وفاة جديدة بكورونا

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية ظهر اليوم الجمعة تم تسجيل 36 ألفا و908 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 520 ألفا و 707 إصابات مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 2262 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 2085 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 130 ألفا و 566 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 57 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 132 ألفا و 681 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 61 مليونا و 20 ألفا و 487 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 54 مليونا و 405 آلاف و 243 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 19 مليونا و 23 ألفا و 540 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 134 مليونا و 449 ألفا و 270 جرعة.