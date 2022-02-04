سيئول تدعم المساعي الدبلوماسية في محادثات فيينا

العالم - ايران

واشار نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي في تويتر انه اجرى اتصالا هاتفيا مع روبرت مالي المندوب الاميركي الخاص لشؤون ايران، حول محادثات فيينا.

وقال تشوي جونغ كان: لقد تحدثت مع المندوب الأمريكي الخاص لشؤون إيران حول اتجاه المحادثات لإحياء الاتفاق النووي ، وناقشت سبل تلطيف الاجواء، وزارة خارجية كوريا الجنوبية تدعم المساعي الدبلوماسية التي يبذلها باقري كني (كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا)، وإنريكي مورا (مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى المحادثات) ، وميخائيل أوليانوف ، ممثل روسيا ، والدول الأوروبية الثلاث في فيينا.