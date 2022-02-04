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إقامة حفل زفاف جماعي للطلاب في همدان غرب ايران 

إقامة حفل زفاف جماعي للطلاب في همدان غرب ايران 
الجمعة ٠٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٠٣ بتوقيت غرينتش

بمناسبة بداية شهر رجب وعشرة الفجر المباركة، أقيم سادس حفل زواج من نوعه لطلاب جامعة همدان للعلوم الطبية.

العالم - منوعات

وهذه هي الصور التي التقطت من المراسيم...

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