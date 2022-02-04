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قادة الاطار التنسيقي يستقبلون وفد الاتحاد الوطني

قادة الاطار التنسيقي يستقبلون وفد الاتحاد الوطني
الجمعة ٠٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

استقبل قادة الاطار التنسيقي في العراق بمكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الجمعة، وفد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني.

العالم - العراق

وذكر الإطار التنسيقي في بيان ، أنه "جرى خلال اللقاء بحث اخر التطورات السياسية والامنية التي تشهدها البلاد ، فضلا عن الحوارات الجارية بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة".

واكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بحسب البيان، ان "الاطار التنسيقي حريص على التوافق مع بقية القوى الوطنية من اجل الاسراع في تشكيل الحكومة وفق الاطر الدستورية والقانونية".

واشار المالكي الى ان "مشروعنا الذي نطرحه ونلتزم به واضح ومحدد في التوافق على رئيس الوزراء واعتماد الاستحقاق الانتخابي في التمثيل الحكومي بموجب السياقات المعتمدة في تشكيل كل الحكومات".

وفي ذات السياق جدد رئيس تحالف الفتح هادي العامري "موقف الاطار التنسيقي في الانفتاح على القوى السياسية وتعزيز لغة الحوار من اجل الوصول الى حلول تنهي الازمة الراهنة، وفق ما جاء في البيان".

بدوره أكد بافل طالباني أن "الاتحاد الوطني مصمم على تمتين علاقاته على مختلف الصعد ومع جميع الشركاء سيما قوى الاطار التنسيقي".

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