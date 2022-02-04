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حلول فعالة تخلصك من مشكلة صرير الأسنان

حلول فعالة تخلصك من مشكلة صرير الأسنان
الجمعة ٠٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش

 يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة صرير أو طحن الأسنان. وخاصة أثناء النوم. وهي مشكلة بسيطة. ولكن تطورها قد يؤدي لمشاكل في عظام الفك.

العالم- منوعات

ومن ضمن الحلول هي حليب الكركم.
يحتوي الكركم على خصائص مضادة للالتهابات. تساعد في تخفيف آلام عضلات الفك. حيث يساعد الحمض الموجود في هذا الحليب على ارتخاء الفك. ويعزز النوم السليم.
الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم.
المغنيسيوم يساعد في استرخاء العضلات وتنظيم المزاج. ويتوفر المغنيسيوم بكثرة في اللوز المحمص الجاف. والسبانخ المسلوقة. والموز والأسماك والبازلاء السوداء. وزبدة الفول السوداني. وبذور الكتان.
شاي الأعشاب.
استبدل المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة. بشاي الأعشاب أو شاي البابونج. لتقليل التوتر وطحن الأسنان أثناء النوم.
واقي الأسنان.
يعتبر العلاج بواقي الأسنان خط الدفاع الأول ضد طحن الأسنان. فهو يوفر حاجزاً مادياً لحماية الأسنان. ويساعد في تخفيف الأعراض مثل آلام الفك والصداع. ويمكنك إما شراء واقٍ من الصيدلية. أو الحصول على واقٍ مصمم خصيصاً لأسنانك من طبيب الأسنان.

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