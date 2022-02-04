ماذا يحدث لجسمك عند تناول تفاحتين يوميا؟

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وأشارت الخبيرة إلى أن التفاح غني بالفيتامينات والمواد المفيدة، ولكن لا ينصح بتناوله بكميات كبيرة.

وقالت: إن التفاح غني بفيتامينات A وС وВ1 وВ2 وРР وЕ والمغنيسيوم والفوسفور واليود والحديد والسيلينيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والزنك. ويحسن التفاح الذاكرة ويعزز منظومة المناعة ومرونة الأوعية الدموية. وبفضل احتوائه على مجموعة فيتامين В (الريبوفلافين والثيامين وفيتامين В-6) يحسن صحة الجهاز العصبي.

وأضافت: "ولكن الإفراط بتناول التفاح يمكن أن يضر (مينا ) الأسنان عبارة عن السطح الخارجي الصلب من الأسنان، ويتسبب بتسوسها. وتحتوي بذور التفاح على سم السيانيد؛ لذلك من الأفضل عدم تناول بذوره". بالطبع يمكن لجسم الإنسان معالجة كميات صغيرة من السيانيد، ولكن الجرعة الزائدة تكون قاتلة.

وأوصت، بتناول ما لا يزيد عن تفاحتين متوسطتين في اليوم، ويفضل إعطاء الأفضلية للتفاح الأخضر.

وختمت حديثها قائلة: "بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الحساسية، ويحاولون الحفاظ على وزنهم، فإن التفاح الأخضر ملائم لهم أكثر".