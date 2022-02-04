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بمشاركة الأبطال الايرانيين..

شاهد..الصين تعلن رسميا بدأ الألعاب الأولمبية الشتوية 2022

شاهد..الصين تعلن رسميا بدأ الألعاب الأولمبية الشتوية 2022
الجمعة ٠٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلن الزعيم الصيني شي جين بينغ، رسميا اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات النسخة الـ24 من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي تستضيفها الصين خلال الفترة من 4 وحتى 20 فبراير 2022.

العالم-منوعات

وجرت مراسم حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، في الملعب الوطني، المعروف بـ"عش الطائر"، الذي استضاف حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "بكين 2008" أيضا.

وتوافد عدد من زعماء الدول إلى العاصمة الصينية بكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين، ومن بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وغيرهم، إلى جانب نظيرهم الصيني شي جين بينغ، كما يحضر الحفل الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.

تشهد هذه النسخة المنافسة 15 لعبة، وهي التزلج على المنحدرات الثلجية والبياثلون والتزلج الجماعي وتزلج اختراق الضاحية والكيرلنغ والتزلج الفني على الجليد والتزلج الحر.

وكذلك تضم قائمة الألعاب، هوكي الجليد، الزحافات الثلجية، التزلج النوردي المزدوج، التزلج على مسار قصير، سباق الزلاجات الصدرية، القفز التزلجي، التزلج على الثلوج، والتزلج السريع.

وتشارك إيران بثلاثة رياضيين في منافسات الرياضات الثلجية خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ببكين.

وبشكل إجمالي يشارك في هذه النسخة 2861 رياضي، يتنافسون على 109 أطقم من الميداليات.

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