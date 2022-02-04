بلومبرغ: أميركا تفتقر للمساحات الواسعة لاختبار أسلحة أسرع من الصوت

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وأوضحت أن "الوزارة تفتقر إلى القدرات الأساسية، لتنفيذ اختبارات مناسبة للتهديد الذي تشكّله الصواريخ، التي تطوّرها ​الصين​ و​روسيا​"، كما لفتت إلى أنه "يأتي ذلك بعدما فاجأت الصين ​الولايات المتحدة​، بتنفيذ اختبارات على صواريخ مشابهة متقدمة، فيما تعكف روسيا أيضًا على تطوير ترسانتها من هذه الصواريخ".

وذكرت في التقرير، أن نطاقات الاختبارات الحالية في الولايات المتحدة، من ​هاواي​ إلى ​فيرجينيا​، التي تحتوي على ممرات خالية من المدنيين والحركة الجوية التجارية، ستشهد زيادة بنسبة تتجاوز 50% بحلول عام 2025.

وسبق أن أقر جنرال القوات الفضائية الأمريكية، ديفيد ثومبسون، في نوفمبر الماضي بتخلف واشنطن عن موسكو وبكين في هذا المجال، مشددا على ضرورة أن تمضي الولايات المتحدة قدما على وجه السرعة في هذا الصدد.