استمرار الاستقالات في بريطانيا بعد فضيحة 'بارتيجيت'

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وتأتي الاستقالة الخامسة بعد فضيحة "بارتيجيت" من قبل إيلينا ناروزانسكي، وهي ثاني مستشارة تابعة لوحدة السياسات، والتي مقرها عشرة "داونينغ ستريت"، وهي هيئة النخبة من صانعي السياسات التي تقدم المشورة السياسية مباشرة إلى رئيس الوزراء البريطاني.

وبحسب موقع "gbnews" البريطاني، جادل الوزراء بأن هذه الاستقالات الجماعية كانت جزءا من "تحمل جونسون المسؤولية"، حيث يواجه تحديا محتملا على مستوى القيادة وسط مزاعم بوجود أحزاب مخالفة للقواعد في داونينج ستريت.

واستقالت الحليف طويل الأمد لجونسون، منيرة ميرزا، من منصبها كمدير لوحدة السياسة تلك، إزاء غضبها من استخدامه لتشويه سمعة جيمي سافيل "الفظيعة" ضد زعيم حزب العمال السير كير ستارمر، أمس الخميس، ثم تبعها رئيس الأركان دان روزنفيلد، والسكرتير الخاص الرئيسي مارتن رينولدز، ومدير الاتصالات جاك دويل خارج الباب.

وقالت نيكي دا كوستا، عضو وحدة السياسات السابقة، إن السيدة ناروزانسكي هي "واحدة من أكثر النساء المبدئيات اللواتي أعرفهن"، مضيفة: "خسارة كبيرة أخرى لوحدة السياسات".

وأشار كبير أعضاء البرلمان من حزب المحافظين هوو ميريمان، الذي يرأس لجنة النقل في مجلس العموم، إنه "منزعج للغاية" من الوضع، وطلب من السيد جونسون أن "يحسن توجهه أو يترك داونينج ستريت إلى الأبد"، متابعا "نحن نعرف كيف يعمل. أنا متأكد من أن رئيس الوزراء سيركز الآن على تولي الوظيفة التي بين يديه، والتركيز على السياسة واستعادة ثقة الجمهور".

وعملت ناروزانسكي كمستشارة خاصة لرئيس الوزراء بشأن المرأة والمساواة ، ووزارة الثقافة والإعلام والرياضة والتطرف، ويعود الفضل للسيدة ناروزانسكي في العمل على سياسات الحملة الانتخابية لبوريس جونسون لعام 2019 بشأن دعم كرة القدم الشعبية، وهي خريجة جامعة كامبريدج، وملاكمة هاوية تم اختيارها لفريق إنجلترا حيث أكملت العديد من المباريات.

وكان جونسون قد تعرض مؤخرا لضغوط متزايدة من بعض نوابه للاستقالة بسبب انتهاكه الواضح للقواعد، فيما دعت المعارضة رئيس الوزراء البريطاني للاستقالة، واصفين جونسون البالغ من العمر 57 عاما بأنه "دجال".