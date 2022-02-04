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واشنطن تعيد إعفاءات على برنامج إيران النووي السلمي

واشنطن تعيد إعفاءات على برنامج إيران النووي السلمي
الجمعة ٠٤ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٥٧ بتوقيت غرينتش

أفاد مسؤول أمريكي كبير، يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة أعادت إعفاءات متعلقة بأنشطة البرنامج النووي السلمی الإيراني، بعد أن ألغتها في أثناء حكم الرئيس السابق دونالد ترامب.

العالم-إيران

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤول الأمريكي قوله إن هذا قرار "سيكون ضروريا لضمان امتثال إيران السريع" لالتزاماتها في حال التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا.

وتأتي هذه الخطوة الأمريكية تزامنا مع دخول المحادثات لإنقاذ الاتفاق النووي مرحلة حاسمة.

وكانت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية للبرلمان الإيراني أكدت أن "الطرف الآخر في المفاوضات النووية وافق حتى الآن على إلغاء بعض العقوبات المفروضة على إيران".

وقال المتحدث باسم اللجنة، محمود عباس زاده مشكيني، "من حقنا أن يتم رفع جميع العقوبات، لكن الطرف الآخر وافق حتى الآن على إلغاء بعضها".

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واشنطن تعيد إعفاءات على برنامج إيران النووي السلمي

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