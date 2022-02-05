الإفراج عن الإعلامي السعودي "فهد السنيدي"

العالم - السعودية

وذكرت مؤسسة "القسط" الحقوقية، ومقرها لندن، أن الإفراج عن السنيدي جاء بعد نحو عام على انتهاء محكوميته (انتهت في آذار/ مارس 2021).

واعتقلت السعودية الإعلامي السنيدي في أيلول/ سبتمبر 2017، ضمن حملة طالت عشرات الدعاة والإعلاميين والأكاديميين.

وأفرجت السعودية عن مجموعة من المعتقلين إلا أنها أعادت اعتقال بعضهم، ورفعت مدة الحكم بالسجن ضد آخرين.

وكانت التهمة التي رددها الإعلام الموالي للحكومة أن هؤلاء الدعاة والأكاديميين على تواصل مع السلطات القطرية.

وبرغم عودة العلاقات بين البلدين مطلع العام الماضي، إلا أن السلطات لا تزال تعتقل العشرات.

وبارك ناشطون على مواقع التواصل، الإفراج عن الإعلامي "فهد السنيدي"، متمنين ذلك لبقية المعتقلين السياسيين.