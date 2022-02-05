السبت ٠٥ فبراير ٢٠٢٢
٠٨:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

العدوان يشن سلسلة غارات على أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء

العدوان يشن سلسلة غارات على أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء
السبت ٠٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٣ بتوقيت غرينتش

شن طيران العدوان السعودي الإماراتي، مساء أمس الجمعة وفجر اليوم السبت، سلسلة غارات جوية على أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.

العالم - اليمن

وأوضح مصدر أمني يمني، أن طيران العدوان السعودي الغاشم استهدف بأربع غارات مطار صنعاء الدولي بأمانة العاصمة، كما شن غارتين على منطقتي زجان وبيت النخيف بمديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء.

يشار إلى أن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي شن 31 غارة جوية على أمانة العاصمة، ومحافظات حجة ومأرب، والجوف، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت مصادر يمنية، إن الغارت أدت الى دمار واسع في ممتلكات المواطنين.

الى ذلك كذّبت مصادر ميدانية ما يردده الاعلام السعودي حول تقدم قواته في منطقة حرض على الحدود السعودية اليمنية، وقالت إن القوات السعودية فشلت منذ سبع سنوات في السيطرة على مدينة حرض وإن قواتها ومرتزقتها تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات.

روابط ذات صلة

غارات جوية عنيفة على مطار صنعاء

اليمن.. سلسلة غارات لطيران العدوان على صنعاء العاصمة والمحافظة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السب 05 فبراير 2022

الحكيم: ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بعيدا عن الضغوط الحزبية

عائلة المعتقل الفلسطيني محمد نور عزام تواصل الإضراب عن الطعام

" أيقونة للاشتباك" تُجدّد انتفاضتها: لا شرعيّة للاستيطان الإسرائيلي

بعد نحو عام على انتهاء محكوميته.. الإفراج عن الإعلامي السعودي "فهد السنيدي"

الحشد الشعبي يعلن العثور على مضافة لداعش في الأنبار (صور)