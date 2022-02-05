الرئيس الاميركي يعيد اعفاءات منعها ترامب عن ايران

العالم - الاميركيتان

مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية قال إن المباحثات الفنية التي يسرها هذا الإعفاء ضرورية في الأسابيع الأخيرة من المحادثات، لكنه قال إن هذا ليس إشارة إلى أن واشنطن على وشك التوصل إلى تفاهم للعودة إلى الاتفاق المبرم عام ألفين وخمسة عشر. واعتبر المسؤول إن القرار سيكون ضروريا لضمان امتثال إيران السريع لالتزاماتها في حال التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا.

التطورات هذه تأتي في وقت تواصل فيه الدول الاوربية والاتحاد الأوربي محادثات مع ايران من أجل إلغاء الحظر المفروض على إيران.

وفي الواحد والعشرين من فبراير عام الفين وعشرين وضعت الولايات المتحدة إيران على القائمة السوداء الخاصة بمجموعة العمل المالي، حيث حاولت واشنطن فرض حظر جزائي منصوص عليه في الاتفاق النووي بمفردها رغم خروجها من هذا الاتفاق في عام الفين وثمانية عشر.

وفي اليوم التالي فرض الرئيس ترامب حظر جديد على إيران، كما فرضت واشنطن حظر جديد على قطاع إيران المالي تستهدف ثمانية عشر بنكًا إيرانيًا في الثامن من أكتوبر الفين وعشرين.

ورغم محاولة ترامب تمديد حظر بيع الأسلحة لإيران، الا إن مجلس الأمن رفض في الرابع عشر من أغسطس عام الفين وعشرين قرار الولايات المتحدة، إذ أنه وفقًا للبنود التي وافقت عليها الأمم المتحدة في الاتفاق النووي مع إيران عام الفين وخمسة عشر، تنتهي فترة حظر بيع الأسلحة لإيران في الثامن عشر من أكتوبر عام الفين وعشرين، وبعد انتهاء تلك المدة يُسمح لإيران بشراء الأسلحة الأجنبية وفقًا لمتطلباتها الدفاعية.