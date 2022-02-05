أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السب 05 فبراير 2022

حمايت ..

إعتراف بالفشل .. كبار المسؤولين الأمريكيين يذعنون لواقع ضعف وعجز أمريكا مقابل إيران

ابرار..

وزير الخارجية .. نأمل أن يساهم التعاون بين إيران والسعودية بحل مشاكل العالم الإسلامي

خراسان ..

بغداد تقول إنها وراء المعلومات الإستخبارية التي سهلت القضاء على زعيم "داعش" بسوريا

ايران ..

تصريحات المسؤولين الأمريكيين لا تدل على وجود إرادة لتقديم ضمانات جدية حول إلغاء الحظر

جوان ..

منظمة العفو الدولية تؤكد أن "اسرائيل" كيان عنصري حتى النخاع

اطلاعات ..

رئيس الكيان الصهيوني يوافق على بيع الإمارات نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ

وطن امروز ..

أردوغان ينوه بقرب إستضافة رئيس الكيان الصهيوني والإستعداد لإيصال الغاز من الكيان لأوروبا

مردم سالاري ..

جهود وساطة المانية فرنسية لتهدئة الأجواء حول الأزمة الأوكرانية الساخنة

كيهان ..

الرئيس اللبناني ميشال عون يوجه إنتقادات غير مسبوقة للجهات المناهضة لحزب الله

سياست روز ..

زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ يتحدث عن تلاشي قدرة أمريكا على الردع مقابل إيران

جمهوري اسلامي ..

صنعاء تؤكد تغير المعادلات الميدانية ملوحة بتوجيه ضربات أكثر قوة لقوى العدوان

افتآب يزد ..

السيناريو الأكثر خطورة لأمريكا.. تشكيل تحالف بين إيران وروسيا والصين

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم السبت

sdسياست روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت عن زيارة وزير الحرب الصهيوني للبحرين في مقالها ( أوهام الأمن ).. خطى النظام الخليفي في البحرين خطوة اخرى في مسار الارتماء باحضان الكيان الصهيوني منذ اعترافه رسميا بهذا الكيان عام 2020 , هذه الخطوة تمثلت باستضافة وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس وابرام اتفاقية امنية مع الكيان .

هذه الإتفاقية الأمنية تسمح بمشاركة الكيان الصهيوني في قمع الشعب البحريني الى جانب النظام الخليفي والسعودية والمسألة هنا هي ان الكيان الصهيوني بات عاجزا عن ضمان الامن في فلسطين المحتلة نفسها ومقابل غزة ومقابل مقاومة الفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس , ودخول هذا الكيان لمجال التصدي للشعب البحريني لن يؤدي سوى لتأجيج الثورة البحرينية ووضع النظام الخليفي في مسار اللاعودة وبداية النهاية .

ان مثل هذه الاتفاقية لا تخدم سوى مخططات ونوايا تل ابيب العدوانية بالمنطقة, وفي هذا السياق كشفت محافل اعلامية بتل ابيب ان من بين بنودها , بندا ينص على وضع احد الموانئ البحرينية في الخليج الفارسي تحت تصرف بحرية الكيان الصهيوني بالتنسيق مع قيادة الاسطول الخامس الامريكي في البحرين .

جمهوري اسلامي ..

وحول البحرين والكيان الصهيوني ايضا كتبت صحيفة جمهوري اسلامي في تقرير لها ينقل عن جمعية الوفاق البحرينية قولها ( زيارة غانتس إنتهاك للخطوط الحمراء )... شجبت جمعية الوفاق البحرينية بشدة زيارة وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس للمنامة في بيان خاص اكدت فيه ان .. الهدف الرئيس لزيارة وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس, دخول مجال التصدي لرفض الشعب البحريني مسار التطبيع.

جمعية الوفاق المحظورة التي تعتبر اكبر تنظيم سياسي مناهض للنظام الخليفي , وتمثل الاغلبية السكانية من المسلمين الشيعة بالبحرين ترى ان محاولات النظام الخليفي التعتيم على تفاصيل وانباء هذه الزيارة تعكس واقع هلعه من اتساع دائرة الغضب الشعبي . ونوه بيان الوفاق الى ان النظام الخليفي يفتقر للشرعية من الاساس وليس من حقه الاعتراف بهذا الكيان ولا بابرام اتفاقيات معه.

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت عن اعتزال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق سعد الحريري العمل السياسي في مقالها ( لبنان بعد الحريري ).. لعل العامل الرئيسي الذي يقف وراء إعتزال رئيس تيار المستقبل سعد الحريري للعمل السياسي يكمن في إستياء السعودية وهو استياء متراكم من عدم تحركه بالشكل الذي يرضيها بمسار تأليب الاجواء الداخلية ضد حزب الله.

فالاستياء السعودي من الحريري يعود لسنوات ولا ينسى احد احداث احتجازه في الرياض من قبل ولي عهد السعودية محمد بن سلمان قبل سنوات , كما لايمكن تجاهل واقع قيام السعودية بمصادرة امواله واستثماراته في اراضيها وهو ما نوه الحريري اليه ضمنيا في خطاب الاعتزال.

وفي كل الاحوال سيترك اعتزال الحريري بصمات سلبية عميقة على دور ومكانة تيار المستقبل خاصة وان السعودية بدأت توجه انظارها نحو سمير جعجع رئيس تنظيم القوات اللبنانية السيئ الصيت للقيام بنفس المهمة اي تصعيد الاجواءالداخلية ضد المقاومة .

عصر ايرانيان ..

كتبت صحيفة عصرايرانيان في افتتاحيتها (حل الخلافات بين المسلمين يسد طريق الإستكبار ).. يجب الاهتمام بشكل خاص بالجولة المقبلة من المباحثات مع السعودية في بغداد .. أن حل الخلافات والمشاكل العالقة بين البلدان الإسلامية من شأنه ان يعزز قدراتها ويضعف الكيان الصهيوني ومخططاته الخبيثة.

وبالطبع المشكلة في هذا السياق تكمن في بعض البلدان الاسلامية ومن بينها بلدان في الجوار الايراني لم تدرك بعد عمق خطر وجود وتغلغل الكيان الصهيوني على امنها ومستقبلها ومستقبل شعوبها والامة الاسلامية , ومثل هذه البلدان لم تدرك بعد ايضا ان الصهيونية العالمية والاستكبار هما التهديد الحياتي له وللمسلمسن وانهما يستخدمان اساليب مختلفة لدق اسفين في العلاقات بين البلدان الاسلامية ومن بين هذه الاساليب الترويع من ايران لايجاد اجواء عدم ثقة تحول دون توصل بلادنا والبلدان الاسلامية في المنطقة الى حلول لاية مشاكل ولاي اجواء سوء تفاهم .

ان ايران مدت يدها لجميع البلدان الاسلامية وخاصة لبلدان الجوار لتعزيز العلاقات ولحل اية مشاكل وخلافات من اجل سحب البساط من تحت اقدام مخططات الاستكبار والصهيونية ضد بلدان وشعوب العالم الاسلامي.

ايران..

في مقالها الذي يحمل عنوان ( بوريس في أزمة خانقة ) كتبت صحيفة ايران .. يمر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بمرحلة بالغة الصعوبة من حياته السياسية وسط ضغوط الشارع البريطاني التي تطالبه بالاستقالة , وضغوط عدد متزايد من اعضاء حزب المحافظين الحاكم وحتى من زملائه بالمكتب السياسي الداعية لتنحيه عن منصبه.

إن هناك رؤية سائدة في بريطانيا بعد فضيحة إقامة جونسون حفلات رغم القيود الخاصة بكورونا بأنه غير جدير بمنصبه ويبدو من خلال موجة الاستقالات الواسعة التي شملت اربعة من كبار مستشاريه وعددا من كبار الموظفين بمكتبه بمبنى رئاسة الوزراء , ان بوريس يقترب من نهاية حياته السياسية عمليا وان هذه الموجة من الاستقالات التي شملت اقرب مستشاريه السياسيين "منيرميرزا " ان حزب المحافظين دخل مسار التخلي عن جونسون للحد من الانعكاسات السلبية التي تسبب رئيس الوزراء بها للحزب نتيجة لتصرفاته التي لاتعكس اية مصداقية في مجال احترام القوانين.