السبت ٠٥ فبراير ٢٠٢٢
٠٩:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس العراقي يدعو لدعم العملية الدستورية والمضي بتشكيل الحكومة

الرئيس العراقي يدعو لدعم العملية الدستورية والمضي بتشكيل الحكومة
السبت ٠٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٣ بتوقيت غرينتش

دعا الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم السبت إلى دعم خيار الديمقراطية في البلاد في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

العالم-العراق

وقال صالح في كلمة له القاها في يوم تأبين الشهيد العراقي الذي يقيمه سنويا تيار الحكمة في بغداد، "نمر بظرف دقيق وهي فرصة لمراجعة الأداء السياسي".

وأضاف "نقف اليوم امام تطلعات شعب عانى طويلاً من ازمات وكوارث الحروب والاستبداد والارهاب حان الوقت لتجاوزها عبر حكم رشيد".

وشدد على أنه "لم يعد مقبولا استمرار هذا الوضع الراهن والعراق الآمن لدولة نريدها دستورية حامية لا قامعة".

كما قال صالح "نحتاج لمراجعة جدية لمجمل وضعنا السياسي والتأسيس لعقد سياسي جديد".

ودعا رئيس الجمهورية إلى دعم الخيار الديمقراطي في اختيار رئيس الجمهورية والمضي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال "يجب دعم المسار السلمي الديمقراطي والشروع بتشكيل حكومة جديدة مقتدرة" مضيفا "نريد حكومة تحقق الطموح الوطني وتطلعات الشعب".

وتابع بالقول: نريد حكومة عراقية مقتدرة لاتخضع لضغوط خارجية وليس عليها وصاية من احد.

تصنيف :

روابط ذات صلة

الكتلة الصدرية تقرر مقاطعة جلسة الاثنين لانتخاب رئيس الجمهورية

الحكيم: ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بعيدا عن الضغوط الحزبية

الإطار يوضح حقيقة طلب موقف المرجعية بشأن حكومة الأغلبية

الصدر يدعو لعدم التصويت لمرشح الرئاسة بهذه الحالة..

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس العراقي يدعو لدعم العملية الدستورية والمضي بتشكيل الحكومة

شاهد: نائب عراقي يكشف عن أسرار قوة الجمهورية الاسلامية

فيما تجمد المفاوضات بخصوص تشكيل الحكومة.. الكتلة الصدرية تقرر مقاطعة جلسة الاثنين لانتخاب رئيس الجمهورية

أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السب 05 فبراير 2022

الحكيم: ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بعيدا عن الضغوط الحزبية

عائلة المعتقل الفلسطيني محمد نور عزام تواصل الإضراب عن الطعام