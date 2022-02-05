السبت ٠٥ فبراير ٢٠٢٢
١١:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

استمرار عملية التسوية في مدينة الكسوة بريف دمشق ومحيطها

استمرار عملية التسوية في مدينة الكسوة بريف دمشق ومحيطها
السبت ٠٥ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٠٨ بتوقيت غرينتش

تواصلت اليوم عملية التسوية في مدينة الكسوة ومحيطها بريف دمشق الجنوبي لإتاحة الفرصة أمام جميع المشمولين للانضمام إليها.

العالم-سوريا

وفي تصريح لمراسل سانا لفت منصور النادر رئيس لجنة المصالحة في ريف دمشق إلى “تصميم المشمولين في عملية التسوية على استثمار الفرصة الثمينة التي منحتهم إياها الدولة لتسوية أوضاعهم والعودة عن الخطأ الذي ارتكبوه” مبيناً أن “الدعوة مفتوحة للجميع والوطن يتسع لجميع أبنائه الذين تم تضليلهم في الفترة الماضية للعودة إلى جادة الصواب والاندماج مجدداً في المجتمع ومواصلة حياتهم بشكل طبيعي”.

بدوره بين بشير أحمد الظاهر أحد الذين سووا أوضاعهم اليوم أنه سيلتحق بقطعته العسكرية موجهاً رسالة إلى المترددين من المتخلفين أو الفارين إلى “المبادرة فوراً لتسوية أوضاعهم والالتحاق في صفوف الجيش العربي السوري”.

وعبر عدد من الذين سويت أوضاعهم عن امتنانهم وشكرهم للجهود التي بذلت من قبل الجهات المختصة والتي “ساهمت بعودة الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم ولأسرهم وبيوتهم لممارسة حياتهم الطبيعية” مشيرين إلى أن “مصداقية الدولة بإتمام التسويات في عدة محافظات والعفو عن كل فرد أخطأ بحق الوطن شجعهم للمبادرة إلى تسوية أوضاعهم ومتابعة حياتهم العادية ضمن أسرهم ومجتمعهم”.

تصنيف :

روابط ذات صلة

تسوية بلدة زاكية بريف دمشق تتواصل بانضمام القرى المحيطة

عملية تسوية واسعة في مركز مسكنة بريف حلب الشرقي

اجتماع تنسيقي مع وجهاء وشيوخ عشائر حلب لإطلاق التسوية غداً

لليوم الرابع.. استمرار التسوية في قصر الحوريات بدرعا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الحلبوسي يتحدث عن منهج إصلاحي جديد في العراق

الكاظمي: الخلافات السياسية يجب ان لا تصل الى أسس بناء الدولة

رئيسي يؤكد على ضرورة مواصلة الالتزام بالقواعد الصحية

ماليزيا.. مهاتير محمد يغادر مستشفى القلب

وسط استنفار أمني وخدمي.. ملايين الزائرين يحيون ذكرى استشهاد الإمام الهادي (ع) في سامراء

استمرار عملية التسوية في مدينة الكسوة بريف دمشق ومحيطها