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العراق.. بارزاني يبحث مع المجلس الأعلى آلية تشكيل الحكومة

العراق.. بارزاني يبحث مع المجلس الأعلى آلية تشكيل الحكومة
السبت ٠٥ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٢٩ بتوقيت غرينتش

التقى رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي والوفد المرافق له اليوم السبت رئيس حكومة منطقة كردستان العراق مسرور بارزاني.

العالم-العراق

وذكر المكتب الإعلامي لبارزاني في بيان، أنه “جرى في اللقاء التباحث حول آخر التطورات والمستجدات والعملية السياسية في العراق، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة”.

وأوضح البيان، إن “الجانبين أكدا أهمية التنسيق والتقريب بين القوى والأطراف السياسية من أجل المصلحة العامة وحل العقبات والخلافات من خلال الحوار”.

وأشاد المجلس الأعلى، “بالتجربة الناجحة لكوردستان، مشيراً إلى أن نجاح الإقليم هو نجاح للعراق كله، ولا بد من تضافر الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين العراقيين كافة، بحسب البيان”.

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العراق.. بارزاني يبحث مع المجلس الأعلى آلية تشكيل الحكومة