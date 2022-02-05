شاهد.. 90 مليون اصابة بكورونا منذ 10 أسابيع

العالم - الاميركيتان

على الرغم من حداثة ظهوره لكن متحور اوميكرون تمكن من تسجيل اكثر من اجمالي حالات الاصابة بكورونا المسجلة في عام الفين و عشرين، حيث اكدت منظمة الصحة العالمية انها أُبلغت عن ما يقارب من تسعين ميليون حالة إصابة بكوفيد تسعة عشر في جميع أنحاء العالم منذ تحديد متغيّر أوميكرون لأول مرة قبل عشرة اسابيع.

ومن الدول التي تواجه تهديدا كبيرا من قبل كوفيد تسعة عشر، الولايات المتحدة، فقد تجاوز حصيلة الوفيات هناك تسعمئة ألف حالة الجمعة، بينما تخطت عتبة ثمانمئة ألف وفاة في منتصف كانون الأول/ديسمبر، أي قبل شهر ونصف شهر فقط.

وتشير البيانات ان عدد الوفيات في اميركا يوميا يواصل الارتفاع وبلغ الفين و اربعمئة وفاة، هذا ما دفع الرئيس جو بايدن ان يقول ان بلاده تسجل معلماً مأساوياً آخرا.

ووفق الأرقام الرسمية، سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات جراء كوفيد من حيث الأرقام المطلقة، تليها البرازيل والهند.

الحجم الهائل لإصابات أوميكرون أدى إلى زيادة عدد حالات دخول المستشفى مما شكل ضغطا على أنظمة الرعاية الصحية الأمريكية بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة. وقال خبراء إن معظم مرضى أوميكرون الذين يحتاجون إلى دخول المستشفى هم أشخاص لم يتم تطعيمهم وأشخاص مصابون بأمراض مزمنة أخرى.

وتسببت جائحة كوفيد تسعة عشر بوفاة ما لا يقل عن ستة ملايين وسبعمئة الف شخص في أنحاء العالم منذ بدئها في ديسمبر الفين و تسعة عشر، وذلك من بين حوالي تسعة و ثلاثين مليون إصابة بالفيروس على مستوى العالم.