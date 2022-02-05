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زعيم البوليساريو يشارك في القمة الافريقية الـ35

زعيم البوليساريو يشارك في القمة الافريقية الـ35
السبت ٠٥ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

سافر الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، للمشاركة في أعمال القمة الـ 35 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي.

العالم - افريقيا

وأكدت وكالة الأنباء الصحراوية، أن غالي سيشارك رفقة وفد هام في القمة، التي تعقد بالمقر الرئيسي للاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تحت شعار "بناء المرونة في مجال التغذية بالقارة الأفريقية: تعجيل رأس المال البشري والتنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وسيعقد الاتحاد الأفريقي جلسة مغلقة، يستمع خلالها القادة الأفارقة إلى عدة تقارير، منها تقرير حول السلم والأمن في القارة الأفريقية كوثيقة تتضمن تقرير عن أنشطة مجلس السلم والأمن وحالة السلم والأمن في أفريقيا، تقرير مجلس السلم والأمن عن تنفيذ خارطة طريق الاتحاد الأفريقي للخطوات العملية لإحلال السلم في أفريقيا.

كما يناقش القادة الأفارقة عدة مقررات وإعلانات حول حالة السلم والأمن في القارة، بالإضافة إلى التقرير المرحلي حول الاستجابة لمعالجة وباء كورونا ودراسة مقررات الدورة العادية لمجلس وزراء الخارجية الأفارقة.

وانطلقت اليوم، السبت القمة العادية لدول الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، بحضور العديد من قيادات الدول والمؤسسات الأفريقية، الذين سيركزون على مسائل ملحة تتعلق بالقارة، مثل الإرهاب، والانقلابات العسكرية التي شهدتها بعض بلدان القارة خلال الفترة الأخيرة.

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زعيم البوليساريو يشارك في القمة الافريقية الـ35