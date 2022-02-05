أميرعبداللهيان: على واشنطن إلغاء الحظر بشكل عملي وملموس

العالم - خاص بالعالم

علق عليه أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، بأنه لا يمكن لأي اتفاق أن يقيد حق إيران الشرعي في مواصلة البحث والتطوير والحفاظ على قدراتها وإنجازاتها النووية السلمية، جنبا إلى جنب مع أمنها.

واضاف شمخاني أن انتفاع ايران بالميزات الاقتصادية الحقيقية والمؤثرة وقابلة للتحقق هو الشرط اللازم لبلورة اتفاق بفيينا وان مسرحية الغاء الحظر ليست خطوة بناءة



وزير الخارجية الايرانية حسين امير عبداللهيان اكد أن على الولايات المتحدة الاميركية أن تلغي الحظر عن طهران بشكل عملي وملموس لتثبت حسن نيتها، وشدد أميرعبداللهيان أن ما يحدث حاليا جيد ولكنه ليس كافيا ويجب أن تشهد طهران خطوات عملية على أرض الواقع.

واكد أمير عبداللهيان أن ما يهم ايران خلال مفاوضات الغاء الحظر في فيينا هو الضمانات من الطرف المقابل وأن الفريق المفاوض يواصل جهوده للحصول على ضمانات حقيقية وهناك تفاهم في جزء من هذا الشأن.



وكانت وزارة الخارجية الاميركية قالت ان القرار يرمي فقط لتسهيل المناقشات الفنية ولا يجب تفسيره على انه اشارة الى عودة اميركا الى الاتفاق النووي.



واعتبر محللون أن الاعلان مجرد خطوة استعراضية، لا تلبي مطالب ايران المتعلقة بالغاء جميع اجراءات الحظر بما يضمن مصالحها الاقتصادية وتقديم الولايات المتحدة ضمانات بعدم تخليها عن التزاماتها مرة اخرى.

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