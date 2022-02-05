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خلال اتصال هاتفي مع الكاظمي

رئيسي يستنكر الأعمال المزعزعة لاستقرار العراق وأمنه

رئيسي يستنكر الأعمال المزعزعة لاستقرار العراق وأمنه
السبت ٠٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش

بحث الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي اليوم السبت مع رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، العلاقات الثنائية بين البلدين، فيما أكد أن بلاده تستنكر الأعمال المزعزعة لاستقرار العراق وأمنه.

العالم - ايران

وقال مكتب الكاظمي في بيان ، إن الأخير "بحث في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى التأكيد على توسيع التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى الصعد كافة".

وأكد الكاظمي، خلال الاتصال، أن "العلاقات بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية متميزة، وقال لافتاً إلى أن العراق يطمح إلى توسعة هذه العلاقات، مشيراً إلى أهمية المبادرات الإقليمية الرامية إلى تقريب وجهات النظر".

وأشاد الرئيس الإيراني، "بجهود العراق في تقريب وجهات النظر وتدعيم أمن المنطقة واستقرارها"، مجدداً استنكاره لأي عمل يصدر من أي طرف بهدف زعزعة استقرار العراق وأمنه، والتأثير على مكانتيه الإقليمية والدولية.

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خلال اتصال هاتفي مع الكاظمي رئيسي يستنكر الأعمال المزعزعة لاستقرار العراق وأمنه