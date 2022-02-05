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دولة القانون: اعلان الكتلة الصدرية الأخير يؤكد انتهاء حكومة الأغلبية

دولة القانون: اعلان الكتلة الصدرية الأخير يؤكد انتهاء حكومة الأغلبية
السبت ٠٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

رأى القيادي قيادي في ائتلاف دولة القانون، السبت، ان اعلان الكتلة الصدرية تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بخصوص تشكيل الحكومة القادمة يؤشر الى قلق لدى الصدريين بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم جواز انتخاب الرئيس الا بالثلثين، معتبرا أن حكومة الأغلبية انتهت وستعود القوى السياسية الى تشكيل حكومة توافقية.

العالم - العراق

وقال جاسم محمد جعفر في تصريح لـ / المعلومة /، ان ” قرار التيار الصدري بتجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بخصوص تشكيل الحكومة القادمة والايعاز الى نوابهم بعدم حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يؤكد الحالة القلقة لدى الصدريين بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم جواز انتخاب رئيس الجمهورية الا بالثلثين” .

وأضاف ان ” حكومة الأغلبية انتهت ولابد للصدريين الجلوس مع اطراف الاطار وفتح حوارات جديدة لتشكيل حكومة توافقية”، مرجحا في الوقت نفسه ذهاب الصدريين الى المعارضة”.

وكانت الكتلة الصدرية أعلنت، اليوم السبت، تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بخصوص تشكيل الحكومة القادمة إلى اشعار اخر، فيما قررت أيضا مقاطعة جلسة مجلس النواب الخاصة باختيار رئيس الجمهورية.

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