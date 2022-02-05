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شمخاني:انتفاع ايران بالميزات الاقتصادية الحقيقية والمؤثرة وقابلة للتحقق الشرط اللازم لبلورة اتفاق بفيينا ومسرحية الغاء الحظر ليست خطوة بناءة

السبت ٠٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:١٧ بتوقيت غرينتش

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