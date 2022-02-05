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اشتية يدعو الاتحاد الأفريقي لسحب صفة المراقب من "إسرائيل"

اشتية يدعو الاتحاد الأفريقي لسحب صفة المراقب من
السبت ٠٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

دعا رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية محمد اشتية، اليوم السبت، الاتحاد الأفريقي إلى سحب صفة المراقب التي منحها رئيس مفوضية المنظمة لـ"إسرائيل" في يوليو/تموز.

العالم - فلسطين المحتلة

وقال، في خطاب ألقاه خلال قمة الاتحاد الأفريقي، وفق "فرانس برس"، "ندعو إلى سحب وضع إسرائيل كمراقب لدى الاتحاد الأفريقي والاعتراض عليه"، واصفاً منحه لتل أبيب بأنه "مكافأة غير مستحقة" للانتهاكات التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في حق الفلسطينيين.

وانطلقت اليوم السبت أعمال القمة الأفريقية الـ35 لرؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، التي تحمل خصوصية مهمة، حيث تناقش ملف طرد الإحتلال الإسرائيلي من صفة مراقب في الاتحاد، ضمن مساعٍ تقودها كل من الجزائر وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى ملفات الأمن والتنمية والتحديات الاقتصادية للقارة.

ويجتمع الزعماء الأفارقة في قمة الاتحاد الأفريقي، في محاولة لتنسيق مواقف للتصدي لجائحة كوفيد-19، وتغير المناخ، وسلسلة من عمليات استيلاء العسكريين على السلطة من السودان إلى منطقة الساحل.

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اشتية يدعو الاتحاد الأفريقي لسحب صفة المراقب من "إسرائيل"