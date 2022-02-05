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اياد غبن: رئيس السلطة الفلسطينية يريد اخذ الشرعية من خلال اجتماع المجلس المركزي وتعيين رئيس المجلس الوطني

السبت ٠٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

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